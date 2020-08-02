2020-08-02T13:37:47+03:00
Общество

В Донецке отметили День российских воздушно-десантных войск

В этом году ВДВ отмечают 90 лет со дня образования
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Для донецких десантников этот праздник свят. Фото: ДАНДля донецких десантников этот праздник свят. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Сегодня в Донецке провели торжественное мероприятие по случаю 90-й годовщины со дня образования российских воздушно-десантных войск.

Прошло оно у памятника Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову – легендарному командующему советскими ВДВ.

Поздравить десантников прибыл Глава ДНР Денис Пушилин.

- Десантники всегда были там, где тяжелее всего, будь то Великая Отечественная война, Афганистан, другие конфликты. Все видели, что у нас происходило в 2014 году: десантники появились в рядах ополчения одними из первых и продолжают до сих пор быть в строю. Это у них в крови, в душе, и этого не изменить, – сказал Пушилин.

А вот на Украине десантников лишили праздника еще в 2017 году. Чтобы не так "как в имперской России" его перенесли на 21 ноября, забыв спросить мнения тех, кто служил в Советской Армии.

Читайте также

Что стоит за фильмом «Дети Донбасса»?

В Донецке прошла презентация фильма режиссера Любомира Данкова (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В каких случаях взимается штраф при замене паспорта ДНР и РФ
Армия Украины продолжает использовать беспилотники
Глава ДНР прокомментировал позицию Украины по Минским переговорам
В Луганске в день ВДВ открыли Сквер десантников и бюст генералу Маргелову
В Донецке отметили День российских воздушно-десантных войск
За сутки в ДНР коронавирус обнаружен у четырех человек
Марина Харькова: "Ни одно из перемирий не прекратило ни разрушения домов, ни гибель мирных граждан, ни смерть наших бойцов на передовой"
Наблюдателями зафиксированы взрывы в районе села Водяное
"Комсомолка" помогла объединиться семье дончан
Погода в Донецке на день: 2 августа синоптики прогнозируют дождь с грозой в середине дня
Погода в Луганске на день: 2 августа в середине дня пройдет слабый кратковременный дождь
В Луганске рассказали о повышении зарплат рабочим на промпредприятиях почти вдвое
В Донецке проведут автопробег в честь 90-летия ВДВ
В ДНР назвали украинские националистические организации, являющиеся угрозой срыва перемирия
3 августа на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться пропуск граждан на въезд и выезд
Российский флаг на позициях и стрельба из пулемета: Украинские телеканалы готовят новые постановочные сюжеты о Донбассе
Донецкая муздрама готовит детский спектакль по сказке «Винни-Пух»
В СЦКК сообщили о проведении украинскими силовиками запрещенных инженерных работ под Донецком
В Донецке произошел пожар на шахте «Калинина»
НМ ЛНР: Провокация, в которой пострадали военнослужащие Республики, показала неспособность ВСУ соблюдать перемирие
ОСАГО в ДНР: Оформить страховой полис можно в отделениях «Почты Донбасса»
За сутки коронавирус в ДНР выявлен у 30 жителей, половина из них прибывшие из Украины
В результате очередного нарушения перемирия двое военнослужащих ЛНР были ранены
В обстрелянных детсадах в Еленовке полным ходом идет капитальный ремонт
Погода в Луганске на день: 1 августа местами пройдет слабый дождь