В Донецке отметили День российских воздушно-десантных войск
Сегодня в Донецке провели торжественное мероприятие по случаю 90-й годовщины со дня образования российских воздушно-десантных войск.
Прошло оно у памятника Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову – легендарному командующему советскими ВДВ.
Поздравить десантников прибыл Глава ДНР Денис Пушилин.
- Десантники всегда были там, где тяжелее всего, будь то Великая Отечественная война, Афганистан, другие конфликты. Все видели, что у нас происходило в 2014 году: десантники появились в рядах ополчения одними из первых и продолжают до сих пор быть в строю. Это у них в крови, в душе, и этого не изменить, – сказал Пушилин.
А вот на Украине десантников лишили праздника еще в 2017 году. Чтобы не так "как в имперской России" его перенесли на 21 ноября, забыв спросить мнения тех, кто служил в Советской Армии.
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ИСТОЧНИК KP.RU