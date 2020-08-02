За сутки в ДНР коронавирус обнаружен у четырех человек

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:43:26+03:00

Миздрав Республики сообщил также о двух летальных случаях

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Медработники ДНР за минувшие сутки обнаружили коронавирусную инфекцию у четырех человек.

- Министерство здравоохранения ДНР информирует, что согласно исследованиям, проведенным 1 августа, выявлено четыре случая заболевания COVID-19, – сообщили в министерстве здравоохранения Республики.

В Минздраве уточнили, что за 24 часа по результатам нескольких отрицательных тестов было выписано два человека. Также за последние сутки зарегистрированы два летальных случая.

Тем не менее разговоры о второй волне коронавируса, которая возможна уже этой осенью, не теряют своей актуальности.

- Не хотелось бы, чтобы наши дети снова учились дома. Это профанация, а не учеба. Родители должны работать, а не быть учителями, - высказала мнение горловчанка Елена Тарасенко.

В целом, если не считать работу КПВВ с Украиной, республика вернулась к прежнему докарантинному ритму жизни: открыты театры, кафе, нет ограничений в посещении парков и спортзалов, а встретить человека на улице в маске по такой жаре - большая редкость.

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ИСТОЧНИК KP.RU