2020-08-01T23:01:24+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 2 августа синоптики прогнозируют дождь с грозой в середине дня

Температура воздуха будет колебаться от 15 градусов ночью до 22 градусов тепла днем
Екатерина Сорока
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По предварительному прогнозу следующие два дня также ожидается переменная облачность, но уже без осадковПо предварительному прогнозу следующие два дня также ожидается переменная облачность, но уже без осадковФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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Погода в Донецке 2 августа будет пасмурной. Синоптики прогнозируют во второй половине дня дожди. Температура воздуха в этот день будет колебаться от 15 градусов ночью до 22 градусов тепла днем.

Утро 2 августа начнется с ясного неба, но ближе к обеду на небе появятся тучи, потом пойдет дождь и даже возможны грозы. Дожди продлятся до самого вечера, а ночью снова будет чистое небо.

Народный прогноз погоды. 2 августа почитается память святого пророка Илии. В народе считается, что на Илии природа начинает готовиться к осени, хоть жаркое лето и может продлиться еще долго. Со 2 августа день начинает идти на убыль, а ночь на прибавление.

— Если в этот день бывает глухой гром - к тихому дождю, гром гулкий - к ливню, гром беспрерывный - будет град; гром гремит долго и не резко - к ненастью, если же отрывисто и непродолжительно - будет ясно, — так предсказывали погоду на день наши предки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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