В Донецке проведут автопробег в честь 90-летия ВДВ

1 Авг. 2020 2020-08-01T20:49:29+03:00

Автомобилисты могут присоединиться к пробегу, а при отсутствии личного транспорта предоставляется место на бортовом

Изменить размер текста: A A

2 августа в честь 90-летия со дня создания воздушно-десантных войск в Донецке проведут автопробег. Присоединиться к нему могут все желающие. Водители могут подстроиться к колонне, а людям без личного транспорта выделяется место на бортовом автотранспорте. Приглашение опубликовано Союзом десантников Донецкой Народной Республики.

— Начало автопробега в честь 90-летия ВДВ по улицам Донецка в 9.00. Сбор на заправке РТК, Мариупольская развилка (пересечение улицы Кирова и Ленинского проспекта). При отсутствии личного транспорта предоставляется место на бортовом автотранспорте, — говорится в тексте приглашения.

Афиша мероприятий на 90-летие ВДВ. Фото: Союз десантников ДНР

Кроме автопробега на этот день Союз десантников организовал еще ряд мероприятий. В 8.00 в Свято-Преображенском кафедральном соборе пройдет праздничное богослужение в день памяти святого пророка Илии – покровителя ВДВ, поминание погибших воинов. Службу можно посетить в любом другом храме.

В 10.20 организовано мероприятие у памятника командующему ВДВ В.Ф. Маргелову (пересечение проспекта Мира с улицей Набережной). Официальная часть мероприятия состоит из поздравительных речей официальных лиц и руководителей общественных организаций. После будет награждение ветеранов. В развлекательной программе запланированы выступления детских патриотических клубов, концерт, пролет парапланов и полевая кухня. В 12.00 закрытие праздника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР наградил спасателя, пострадавшего при тушении пожара

Владимир Ротто рискуя жизнью спас около 200 гектаров полей колосящейся пшеницы в Старобешевском районе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU