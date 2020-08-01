2020-08-01T20:49:29+03:00
Звезды

В Донецке проведут автопробег в честь 90-летия ВДВ

Автомобилисты могут присоединиться к пробегу, а при отсутствии личного транспорта предоставляется место на бортовом
Екатерина Сорока
Поделиться:
Среди ветеранов ВДВ приветствуется соблюдение дресс-кода в виде парадной формы – берет, тельняшкаСреди ветеранов ВДВ приветствуется соблюдение дресс-кода в виде парадной формы – берет, тельняшкаФото: Ольга ЖУКОВА
Изменить размер текста:

2 августа в честь 90-летия со дня создания воздушно-десантных войск в Донецке проведут автопробег. Присоединиться к нему могут все желающие. Водители могут подстроиться к колонне, а людям без личного транспорта выделяется место на бортовом автотранспорте. Приглашение опубликовано Союзом десантников Донецкой Народной Республики.

— Начало автопробега в честь 90-летия ВДВ по улицам Донецка в 9.00. Сбор на заправке РТК, Мариупольская развилка (пересечение улицы Кирова и Ленинского проспекта). При отсутствии личного транспорта предоставляется место на бортовом автотранспорте, — говорится в тексте приглашения.

Афиша мероприятий на 90-летие ВДВ. Фото: Союз десантников ДНР

Афиша мероприятий на 90-летие ВДВ. Фото: Союз десантников ДНР

Кроме автопробега на этот день Союз десантников организовал еще ряд мероприятий. В 8.00 в Свято-Преображенском кафедральном соборе пройдет праздничное богослужение в день памяти святого пророка Илии – покровителя ВДВ, поминание погибших воинов. Службу можно посетить в любом другом храме.

В 10.20 организовано мероприятие у памятника командующему ВДВ В.Ф. Маргелову (пересечение проспекта Мира с улицей Набережной). Официальная часть мероприятия состоит из поздравительных речей официальных лиц и руководителей общественных организаций. После будет награждение ветеранов. В развлекательной программе запланированы выступления детских патриотических клубов, концерт, пролет парапланов и полевая кухня. В 12.00 закрытие праздника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ДНР наградил спасателя, пострадавшего при тушении пожара

Владимир Ротто рискуя жизнью спас около 200 гектаров полей колосящейся пшеницы в Старобешевском районе (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Донецке на день: 2 августа синоптики прогнозируют дождь с грозой в середине дня
Погода в Луганске на день: 2 августа в середине дня пройдет слабый кратковременный дождь
В Луганске рассказали о повышении зарплат рабочим на промпредприятиях почти вдвое
В Донецке проведут автопробег в честь 90-летия ВДВ
В ДНР назвали украинские националистические организации, являющиеся угрозой срыва перемирия
3 августа на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться пропуск граждан на въезд и выезд
Российский флаг на позициях и стрельба из пулемета: Украинские телеканалы готовят новые постановочные сюжеты о Донбассе
Донецкая муздрама готовит детский спектакль по сказке «Винни-Пух»
В СЦКК сообщили о проведении украинскими силовиками запрещенных инженерных работ под Донецком
В Донецке произошел пожар на шахте «Калинина»
НМ ЛНР: Провокация, в которой пострадали военнослужащие Республики, показала неспособность ВСУ соблюдать перемирие
ОСАГО в ДНР: Оформить страховой полис можно в отделениях «Почты Донбасса»
За сутки коронавирус в ДНР выявлен у 30 жителей, половина из них прибывшие из Украины
В результате очередного нарушения перемирия двое военнослужащих ЛНР были ранены
В обстрелянных детсадах в Еленовке полным ходом идет капитальный ремонт
Погода в Луганске на день: 1 августа местами пройдет слабый дождь