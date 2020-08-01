2020-08-01T22:56:01+03:00
Общество

Погода в Луганске на день: 2 августа в середине дня пройдет слабый кратковременный дождь

Температура воздуха будет колебаться от 8 градусов тепла ночью до 27 градусов днем
Екатерина Сорока
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По предварительному прогнозу следующие два дня также ожидается переменная облачность, но уже без осадковПо предварительному прогнозу следующие два дня также ожидается переменная облачность, но уже без осадковФото: Евгений ЕФИМЕНКО
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Погода в Луганске 2 августа будет переменчивой. Ночью и в середине дня пройдет слабый дождь, местами возможен туман. Температура воздуха в этот день будет колебаться от 8 градусов тепла ночью до 27 градусов днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21:00 1 августа до 21:00 2 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, местами слабый туман, днем местами слабый кратковременный дождь, гроза, ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 22-27 градусов тепла, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 11-13 градусов выше нуля, днем – 25-27 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 9-11 градусов ночью и 23-25 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 10-12 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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