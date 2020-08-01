В Луганске рассказали о повышении зарплат рабочим на промпредприятиях почти вдвое

1 Авг. 2020 2020-08-01T21:29:30+03:00

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Уровень средней заработной платы на промышленных предприятиях Луганска за первое полугодие возрос на 44 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил начальник управления экономики администрации города Игорь Гурский.

— В текущем году уровень средней заработной платы на промышленных предприятиях Луганска увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А за 4 последних года он вырос в 2,4 раза, — рассказал Гурский.

Кроме того, по словам чиновника, на протяжении последних лет занятость жителей столицы в отраслевом разрезе практически не меняется. Так, наибольшее число горожан заняты в промышленности (24%), образовательной сфере (18%) и здравоохранении (15%). После в рейтинге идут те, кто занят в сфере торговли (12%) и государственном управлении (11%). На последнем месте по занятости, со слов Гурского, находится сфера транспорта (7%).

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ИСТОЧНИК KP.RU