В ДНР назвали украинские националистические организации, являющиеся угрозой срыва перемирия

1 Авг. 2020 2020-08-01T19:31:54+03:00

В НМ подчеркнули, что несмотря на такие поступающие данные, намерены соблюдать перемирие. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

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Националистические организации на Украине активизировали свою деятельность с введением перемирия в Донбассе. Так, в 46-й батальон ВСУ, в так называемой зоне «ООС», прибыла группа националистов, которые агитируют военнослужащих идти против приказ командования. Об этом 1 августа сообщили в Управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на разведку.

— Националистические организации Украины не оставляют попыток расшатать ситуацию на линии соприкосновения, используя националистические формирования в зоне ООС. В 46-й батальон «Донбасс» из Киева прибыла группа националистов «Правого сектора», с целью агитации военнослужащих не подчиняться приказам командования и совместно с 24-м батальоном «Айдар» продолжить «уничтожать вражеские силы», защищая свою страну, — говорится в сообщении.

Командующий «ООС» Кравченко, явно обеспокоенный действиями в батальонах, прибыл в Мариуполь для формирования специальных подразделений. По данным Народной милиции, они будут использованы для подавления националистических настроений.

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ИСТОЧНИК KP.RU