2020-08-01T19:31:54+03:00
Политика

В ДНР назвали украинские националистические организации, являющиеся угрозой срыва перемирия

Командующий «ООС» планирует сформировать специальные подразделения
Екатерина Сорока
Поделиться:
В НМ подчеркнули, что несмотря на такие поступающие данные, намерены соблюдать перемирие. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"В НМ подчеркнули, что несмотря на такие поступающие данные, намерены соблюдать перемирие. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"
Изменить размер текста:

Националистические организации на Украине активизировали свою деятельность с введением перемирия в Донбассе. Так, в 46-й батальон ВСУ, в так называемой зоне «ООС», прибыла группа националистов, которые агитируют военнослужащих идти против приказ командования. Об этом 1 августа сообщили в Управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на разведку.

— Националистические организации Украины не оставляют попыток расшатать ситуацию на линии соприкосновения, используя националистические формирования в зоне ООС. В 46-й батальон «Донбасс» из Киева прибыла группа националистов «Правого сектора», с целью агитации военнослужащих не подчиняться приказам командования и совместно с 24-м батальоном «Айдар» продолжить «уничтожать вражеские силы», защищая свою страну, — говорится в сообщении.

Командующий «ООС» Кравченко, явно обеспокоенный действиями в батальонах, прибыл в Мариуполь для формирования специальных подразделений. По данным Народной милиции, они будут использованы для подавления националистических настроений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российский флаг на позициях и стрельба из пулемета: Украинские телеканалы готовят новые постановочные сюжеты о Донбассе

Разведка НМ ДНР выяснила, что для нового сюжета боевики на одной из позиций установят российский триколор и откроют стрельбу из крупнокалиберного пулемета (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР назвали украинские националистические организации, являющиеся угрозой срыва перемирия
3 августа на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться пропуск граждан на въезд и выезд
Российский флаг на позициях и стрельба из пулемета: Украинские телеканалы готовят новые постановочные сюжеты о Донбассе
Донецкая муздрама готовит детский спектакль по сказке «Винни-Пух»
В СЦКК сообщили о проведении украинскими силовиками запрещенных инженерных работ под Донецком
В Донецке произошел пожар на шахте «Калинина»
НМ ЛНР: Провокация, в которой пострадали военнослужащие Республики, показала неспособность ВСУ соблюдать перемирие
ОСАГО в ДНР: Оформить страховой полис можно в отделениях «Почты Донбасса»
За сутки коронавирус в ДНР выявлен у 30 жителей, половина из них прибывшие из Украины
В результате очередного нарушения перемирия двое военнослужащих ЛНР были ранены
В обстрелянных детсадах в Еленовке полным ходом идет капитальный ремонт
Погода в Луганске на день: 1 августа местами пройдет слабый дождь