Российский флаг на позициях и стрельба из пулемета: Украинские телеканалы готовят новые постановочные сюжеты о Донбассе
В 35-ю бригаду ВСУ прибыла группа журналистов с украинских телеканалов для съемки постановочных сюжетов о Донбассе. Для достоверности репортажей, боевики установят на одной из своих дальних позиций российский триколор и откроют стрельбу из крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки.
— Прибыла оперативная группа 83-й информациионно-психологической операции (ИПсО) со съёмочными группами телеканалов «ICTV», «1+1» и «Украина», в задачу которых входит съёмка постановочного видеосюжета на заранее подготовленных позициях в районе н.п. Южное, где в ходе интервью военнослужащих, рассказывающих о провокациях противника, будет зафиксирована стрельба из крупнокалиберных пулемётов. Кроме того, в кадрах видеосюжета планируется продемонстрировать находящуюся на удалении позицию с установленным там флагом Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Также в ведомстве добавили, что украинское командование планирует обвинить подразделения Народной милиции в нарушении договоренностей и оправдать преступные действия своих военнослужащих, не согласных с перемирием.
— Мы со всей ответственностью заявляем, что подразделения НМ ДНР строго соблюдают приказы командования по соблюдению перемирия, — добавили в Управлении Народной милиции ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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