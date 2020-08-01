Российский флаг на позициях и стрельба из пулемета: Украинские телеканалы готовят новые постановочные сюжеты о Донбассе

1 Авг. 2020 2020-08-01T17:24:26+03:00

В УНМ уточнили, что в подразделениях ВСУ есть националистически настроенные военнослужащие, которые не согласны с решением введения дополнительных мер контроля перемирия в Донбассе. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Разведка НМ ДНР выяснила, что для нового сюжета боевики на одной из позиций установят российский триколор и откроют стрельбу из крупнокалиберного пулемета

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В 35-ю бригаду ВСУ прибыла группа журналистов с украинских телеканалов для съемки постановочных сюжетов о Донбассе. Для достоверности репортажей, боевики установят на одной из своих дальних позиций российский триколор и откроют стрельбу из крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР со ссылкой на данные разведки.

— Прибыла оперативная группа 83-й информациионно-психологической операции (ИПсО) со съёмочными группами телеканалов «ICTV», «1+1» и «Украина», в задачу которых входит съёмка постановочного видеосюжета на заранее подготовленных позициях в районе н.п. Южное, где в ходе интервью военнослужащих, рассказывающих о провокациях противника, будет зафиксирована стрельба из крупнокалиберных пулемётов. Кроме того, в кадрах видеосюжета планируется продемонстрировать находящуюся на удалении позицию с установленным там флагом Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что украинское командование планирует обвинить подразделения Народной милиции в нарушении договоренностей и оправдать преступные действия своих военнослужащих, не согласных с перемирием.

— Мы со всей ответственностью заявляем, что подразделения НМ ДНР строго соблюдают приказы командования по соблюдению перемирия, — добавили в Управлении Народной милиции ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU