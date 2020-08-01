В СЦКК сообщили о проведении украинскими силовиками запрещенных инженерных работ под Донецком

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:15:48+03:00

Напомним, что дополнительные меры контроля перемирия действуют в Донбассе с 27 июля. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"

Подразделения украинской армии в нарушении действующего перемирия проводят инженерные работы в населенном пункте недалеко от Донецка

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Подразделения украинской армии в нарушение действующих дополнительных мер контроля перемирия, проводят инженерные работы на своих позициях в районе поселка Шумы, что находится под Дзержинском. Об этом утром 1 августа сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— С 10:05 зафиксировано проведение инженерных работ вблизи позиций вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Шумы, — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении Представительства сказано, что украинская сторона в СЦКК была предупреждена о проведении инженерных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU