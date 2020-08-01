2020-08-01T15:15:48+03:00
Политика

В СЦКК сообщили о проведении украинскими силовиками запрещенных инженерных работ под Донецком

Подразделения украинской армии в нарушении действующего перемирия проводят инженерные работы в населенном пункте недалеко от Донецка
Екатерина Сорока
Поделиться:
Напомним, что дополнительные меры контроля перемирия действуют в Донбассе с 27 июля. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"Напомним, что дополнительные меры контроля перемирия действуют в Донбассе с 27 июля. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"
Изменить размер текста:

Подразделения украинской армии в нарушение действующих дополнительных мер контроля перемирия, проводят инженерные работы на своих позициях в районе поселка Шумы, что находится под Дзержинском. Об этом утром 1 августа сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— С 10:05 зафиксировано проведение инженерных работ вблизи позиций вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Шумы, — говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении Представительства сказано, что украинская сторона в СЦКК была предупреждена о проведении инженерных работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НМ ЛНР: Провокация, в которой пострадали военнослужащие Республики, показала неспособность ВСУ соблюдать перемирие

Об этом заявил начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Ян Лещенко (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР назвали украинские националистические организации, являющиеся угрозой срыва перемирия
3 августа на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться пропуск граждан на въезд и выезд
Российский флаг на позициях и стрельба из пулемета: Украинские телеканалы готовят новые постановочные сюжеты о Донбассе
Донецкая муздрама готовит детский спектакль по сказке «Винни-Пух»
В СЦКК сообщили о проведении украинскими силовиками запрещенных инженерных работ под Донецком
В Донецке произошел пожар на шахте «Калинина»
НМ ЛНР: Провокация, в которой пострадали военнослужащие Республики, показала неспособность ВСУ соблюдать перемирие
ОСАГО в ДНР: Оформить страховой полис можно в отделениях «Почты Донбасса»
За сутки коронавирус в ДНР выявлен у 30 жителей, половина из них прибывшие из Украины
В результате очередного нарушения перемирия двое военнослужащих ЛНР были ранены
В обстрелянных детсадах в Еленовке полным ходом идет капитальный ремонт
Погода в Луганске на день: 1 августа местами пройдет слабый дождь