В СЦКК сообщили о проведении украинскими силовиками запрещенных инженерных работ под Донецком
Подразделения украинской армии в нарушение действующих дополнительных мер контроля перемирия, проводят инженерные работы на своих позициях в районе поселка Шумы, что находится под Дзержинском. Об этом утром 1 августа сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
— С 10:05 зафиксировано проведение инженерных работ вблизи позиций вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Шумы, — говорится в сообщении.
Кроме того, в сообщении Представительства сказано, что украинская сторона в СЦКК была предупреждена о проведении инженерных работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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