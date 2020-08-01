3 августа на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться пропуск граждан на въезд и выезд

1 Авг. 2020 2020-08-01T18:22:24+03:00

О работе КПВВ «Еленовка» в другие дни будет сообщено дополнительно в Межведомственном оперативном штабе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Для выезда из ДНР необходимо иметь прописку на территории Украины, а для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба

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3 августа на КПВВ «Еленовка» будет организован очередной гуманитарный коридор для въезда и выезда. Об этом сообщили в Межведомственном штабе по предупреждению коронавируса.

— В понедельник, 3 августа, КПВВ «Еленовка» с 9.00 до 18.00 будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд, — говорится в сообщении.

Условия для пересечения границы остались прежние. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на территории Украины или временно подконтрольной Киеву части Донецкой области. Для въезда в ДНР обязательно наличие разрешения Межведомственного оперативного штаба.

После пересечения границы, прибывшие в Республику со стороны Украины, обязаны пройти двухнедельную бесплатную обсервацию в учреждениях здравоохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU