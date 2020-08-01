3 августа на КПВВ «Еленовка» будет осуществляться пропуск граждан на въезд и выезд
3 августа на КПВВ «Еленовка» будет организован очередной гуманитарный коридор для въезда и выезда. Об этом сообщили в Межведомственном штабе по предупреждению коронавируса.
— В понедельник, 3 августа, КПВВ «Еленовка» с 9.00 до 18.00 будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд, — говорится в сообщении.
Условия для пересечения границы остались прежние. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на территории Украины или временно подконтрольной Киеву части Донецкой области. Для въезда в ДНР обязательно наличие разрешения Межведомственного оперативного штаба.
После пересечения границы, прибывшие в Республику со стороны Украины, обязаны пройти двухнедельную бесплатную обсервацию в учреждениях здравоохранения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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