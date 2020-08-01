За сутки коронавирус в ДНР выявлен у 30 жителей, половина из них прибывшие из Украины

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:09:26+03:00

С дважды отрицательным результатом на COVID-19 из больниц выписали четыре человека Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в ДНР выявили у 30 жителей, из них 16 – прибывшие из Украины 20 июля

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За прошедшие сутки коронавирус в ДНР был выявлен у 30 человек, из них 16 – 20 июля прибыли через гуманитарный коридор из Украины. В настоящее время состояние пациентов стабильно, всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом утром 1 августа сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

— 16 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – четыре человека. Кроме того, зарегистрирован один летальный случай – женщина в возрасте 78 лет, — говорится в сообщении.

Всего по состоянию на утро 1 августа зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 1781, из них: на лечении находится 843 пациента, выписаны 834 человека, летальных случаев – 104.

— Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. Также продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон, — добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU