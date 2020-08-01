В обстрелянных детсадах в Еленовке полным ходом идет капитальный ремонт

1 Авг. 2020 2020-08-01T09:08:15+03:00

То, как продвигается ремонт в обстрелянных детсадах, проверял сам министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец. Фото: Минстрой ДНР

Детские сады пострадали в ходе обстрелов еще в 2015 году

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Еще в 2015 году здания учреждений были повреждены в ходе обстрелов со стороны украинской армии. Осколками разорвавшегося неподалеку снаряда было повреждено остекление и кровля. В настоящий момент на объектах полным ходом идет капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя ДНР.

— Оба детских сада в Еленовке пострадали в ходе обстрелов в 2015 году, осколками было повреждено остекление, кровля. В настоящий момент на обоих объектах выполняются работы по ремонту помещений (демонтаж старых деревянных полов и линолеума, шпатлевка, замена окон). Будут установлены новая сантехника, светильники, — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что эти детсады до 2020 года не входили ни в одну их программ восстановление. Поэтому ремонты в помещениях проводились периодически силами самих учреждений.

Кроме того, в селе Луганское начались работы по модернизации местной угольной котельной и ее сетей. Она сможет обеспечить теплом детский сад, школу, сельский клуб и здание администрации села в отопительный сезон.

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ИСТОЧНИК KP.RU