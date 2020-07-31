Погода в Донецке на день: 1 августа утро начнется с дождя с грозой, во второй половине уже распогодится
Погода в Донецке на 1 августа по прогнозам синоптиков будет переменчивая. Утро начнется с дождя и грозы. Но уже ближе к обеду из-за туч появятся солнечные лучи, а во второй половине дня уже и вовсе распогодится.
Температура воздуха на 1 августа будет колебаться от 18 градусов тепла ночью и до 25 градусов днем. Скорость воздушных потоков умеренная. Ветер будет дуть в северо-западном направлении со скоростью 4 – 11 метров в секунду.
Народный прогноз погоды. 1 августа отмечается день памяти преподобной Макрины (Макриды). Осадки в этот день являются указателями погоды на осень. Наши предки заметили, если на Макриду пошли дожди, то вся осень будет мокрой, а если сухо – дождей не будет на шесть недель. На нестабильную погоду осенью указывает сильный ветер и переменная облачность.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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