Погода в Луганске на день: 1 августа местами пройдет слабый дождь

1 Авг. 2020 2020-08-01T08:04:25+03:00

Температура воздуха в этот день будет колебаться от 13 градусов тепла ночью до 26 градусов днем

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Утром и вечером в Луганской Народной Республике пройдут слабые дожди, местами даже возможны грозы. Температура воздуха в этот день будет колебаться от 13 градусов тепла ночью до 26 градусов днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21:00 31 июля до 21:00 1 августа будет облачно с прояснениями, ночью и утром кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град; днем местами слабый кратковременный дождь, ветер северо-западный 9-14 м/с, ночью и утром местами шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 21-26 градусов тепла, — говорится в сообщении.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 15-17 градусов выше нуля, днем – 23-25 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 14-15 градусов ночью и 22-24 градуса выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 16-18 градусов тепла ночью до плюс 24-26 градусов днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU