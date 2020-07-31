Данные разведки: В Донбассе на украинской мине подорвались литовские инструкторы ВСУ
Прибывшие для обучения солдат вооруженных формирований Украины литовские инструкторы подорвались на минном поле киевских силовиков. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.
- По данным нашей разведки, вчера литовские специалисты, передвигавшиеся из одного подразделения 93-й бригады в другое в сопровождении украинских военных, в районе населенного пункта Трехизбенка заехали на минное поле. Один из автомобилей подорвался на самодельном фугасе, - рассказал он.
В результате взрыва два военнослужащих погибли, пятеро получили ранения.
- По данному инциденту комиссия штаба «ООС» проводит разбирательство, - говорит полковник. - В ходе работы комиссией выявлен ряд грубых нарушений, а именно при установке минно-взрывных заграждений инженерно-саперные подразделения 93-й бригады не обозначают районы минирования знаками о минной опасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU