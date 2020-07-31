2020-07-31T21:12:27+03:00
Политика

Данные разведки: В Донбассе на украинской мине подорвались литовские инструкторы ВСУ

Об этом сообщил начальник УНМ ЛНР Ян Лещенко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Инструкторы подорвались на украинской мине. Фото: штаб "ООС"Инструкторы подорвались на украинской мине. Фото: штаб "ООС"
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Прибывшие для обучения солдат вооруженных формирований Украины литовские инструкторы подорвались на минном поле киевских силовиков. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- По данным нашей разведки, вчера литовские специалисты, передвигавшиеся из одного подразделения 93-й бригады в другое в сопровождении украинских военных, в районе населенного пункта Трехизбенка заехали на минное поле. Один из автомобилей подорвался на самодельном фугасе, - рассказал он.

В результате взрыва два военнослужащих погибли, пятеро получили ранения.

- По данному инциденту комиссия штаба «ООС» проводит разбирательство, - говорит полковник. - В ходе работы комиссией выявлен ряд грубых нарушений, а именно при установке минно-взрывных заграждений инженерно-саперные подразделения 93-й бригады не обозначают районы минирования знаками о минной опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Данные разведки: В Донбассе на украинской мине подорвались литовские инструкторы ВСУ
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