В ДНР абонентам «Феникс» доступна новая услуга «Голосовая почта Telegram»
Абонентам республиканского оператора связи «Феникс» стала доступна новая услуга - «Голосовая почта Telegram». Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.
- Этот сервис позволяет получать голосовые сообщения от абонентов, которые пытались вам дозвониться, пока телефон был выключен или находился вне зоны действия сети. Прослушать оставленные голосовые сообщения можно в Telegram-боте «Мой Феникс», - говорится в сообщении.
Услуга «Голосовая почта Telegram» предоставляется бесплатно, активировать ее можно следующим образом: в Личном кабинете абонента; через Telegram-бот «Мой Феникс»; с помощью USSD-запроса: *110*41# - заказ услуги *110*40# - проверка статуса услуги *110*42# - деактивация услуги.
Максимальная длительность голосового сообщения – 1 минута. «Голосовая почта Telegram» не работает, если установлена безусловная переадресация либо если сменен номер переадресации по недоступности.
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ИСТОЧНИК KP.RU