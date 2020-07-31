ВСУ установили мины в районе Золотого-4 и Орехово

31 Июль 2020 2020-07-31T18:18:32+03:00

Об этом сообщил начальник УНМ ЛНР Ян Лещенко

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Военнослужащие украинских вооруженных формирований установили почти 30 противотанковых мин в районе Золотого-4 и на окраине села Орехово. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- Группой инженерного обеспечения 30-й бригады установлено семь противотанковых мин ТМ-62 в районе населенного пункта Золотое-4, - говорит полковник. – Подопечные командира 93-й бригады Дмитрия Брыжинского установили 20 противотанковых мин ТМ-62 на окраине населенного пункта Орехово.

Лещенко отметил, что установкой мин киевские силовики подвергают смертельной опасности мирное население и наблюдателей ОБСЕ.

- Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали факты минирования ВСУ дорог общего пользования и сельскохозяйственных полей, - сообщил начальник УНМ Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU