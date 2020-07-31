2020-07-31T19:16:05+03:00
Политика

Киевские силовики продолжают обстреливать беспилотники ОБСЕ

За неделю ВСУ дважды открывали огонь по беспилотникам Международных наблюдателей
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ препятствуют деятельности ОБСЕВСУ препятствуют деятельности ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Солдаты вооруженных формирований Украины продолжают препятствовать деятельности международной наблюдательной миссии ОБСЕ. За прошедшую неделю киевские силовики два раза обстреляли беспилотные летательные аппараты миссии.

- ВСУ усилили деятельность по препятствованию работе беспилотников ОБСЕ с целью сокрытия от наблюдателей фактов размещения военной техники в нарушение Минских договоренностей, - сказал начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

Полковник рассказал, что командир 93-й бригады Брыжинский дважды отдавал приказ на открытие огня из стрелкового оружия по беспилотнику ОБСЕ над селом Орехово.

- Киевские силовики продолжают применять станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД» из составов 20-го батальона с целью подавления каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в зоне ответственности 24-й и 30-й бригад ВСУ в районах Попасной и поселка городского типа Троицкое, - сообщил Лещенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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