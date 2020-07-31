2020-07-31T14:08:44+03:00
Общество

«Именно в сплоченности – наша сила и залог будущих успехов!» Денис Пушилин поздравил мусульманам Республики с праздником Курбан-байрам

Глава ДНР поздравил мусульман Донбасса с праздником
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил мусульман Донбасса с праздником Курбан-байрамГлава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил мусульман Донбасса с праздником Курбан-байрамФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил мусульман Донбасса с праздником Курбан-байрам. Текст поздравления опубликован на официальном сайте руководителя государства.

- Этот священный день провозглашает вечные ценности – милосердие, доброту и любовь к людям, он сближает семьи и нации, - сказал Денис Владимирович.

Пушилин отметил, что жители Донбасса, исповедующие ислам, хранят многовековое культурное и духовное наследие предков, воспитывают молодежь на уважительном отношении к истории, обычаям и традициям, активно участвуют в общественно-политической жизни Республики.

- Религиозные традиции мусульман являются важной частью нравственных основ нашего многоконфессионального общества, - подчеркивает Глава ДНР. Проживая вместе в мире и согласии, представители различных национальностей и вероисповеданий сообща решают вопросы укрепления нашей государственности, противостоят внешним угрозам, развивают экономику и строят планы на завтрашний день. Именно в сплоченности – наша сила и залог будущих успехов!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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