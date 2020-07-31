Коронавирус в ДНР: зарегистрировано три летальных случая

31 Июль 2020 2020-07-31T13:03:27+03:00

За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 1751 жителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки коронавирус в ДНР выявлен у 23 жителей

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Коронавирус в ДНР выявлен еще у 23 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Пять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины 17 июля, - сказали в ведомстве.

Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее.

Отмечается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 22 человека.

- Кроме того, зарегистрировано три летальных случая – мужчины в возрасте 90 и 35 лет и женщина в возрасте 78 лет, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

За все время коронавирусная инфекция в ДНР была выявлена у 1751 жителя. Из этого числа 830 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 103 летальных случая. Лечение продолжают 818 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU