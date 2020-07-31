2020-07-31T09:42:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР выявлен еще у 4 жителей

За все время коронавирус в ЛНР диагностирован у 612 жителей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время выявлено 612 случаев заражения коронавирусом в ЛНРЗа все время выявлено 612 случаев заражения коронавирусом в ЛНРФото: Андрей АБРАМОВ
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В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР был выявлен еще у четверых жителей.

- Всего по состоянию на 09.00 31 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Луганской Народной Республики – 612, - говорится в сообщении.

Отмечается, что выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 582 человека.

- За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано, - говорят в здравоохранительном ведомстве Республики. - С начала пандемии умерли 15 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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