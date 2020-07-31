2020-07-31T00:21:41+03:00
Общество

Погода на день в Донецке: 31 июля пройдет дождь, возможно с грозой, +23 градуса

В Донецке будет дуть западный ветер, порывами до 12 метров в секунду
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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31 июля в Донецке пройдет дождь, возможно с грозой31 июля в Донецке пройдет дождь, возможно с грозойФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке и Донецкой Народной Республике 31 июля будет переменная облачность, дождь, возможны грозы.

По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +21..+23 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 7 до 12 метров в секунду.

В этот день почитается память Иоанна Многострадального. В прежние времена в это время топили бани, парились вениками из травы и цветов, чтобы смыть с себя страдную усталость. В народе говорили: «Хотя в июле и душно, и жарковато, но расставаться с ним жалковато». По народным приметам, если июль был жаркий, зима будет морозной.

По прогнозам синоптиков, 1 августа будет переменная облачность, дождь. Станет прохладнее на пару градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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