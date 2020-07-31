2020-07-31T00:15:45+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 31 июля ожидается переменная облачность, дождь, температура воздуха до + 31 градуса

В Луганске будет дуть северо-западный ветер, порывами до 22 метров
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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31 июля в Луганске ожидается дождь, температура воздуха до + 31 градуса31 июля в Луганске ожидается дождь, температура воздуха до + 31 градусаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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31 июля в ЛНР температура воздуха будет колебаться от 16 градусов выше нуля ночью до 31 градуса тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- До 21.00 31 июля в Республике ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град; ветер северо-западный 9-14 метров в секунду, днем местами шквалистое усиление до 17-22 метров в секунду, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 16-18 градусов выше нуля, днем – 29-31 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 18-20 градусов ночью и 29-31 градус выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 17-19 градусов тепла ночью до плюс 28-30 градусов днем.

1 августа, по предварительному прогнозу, ожидаются дожди, ночью местами сильные с понижением температурного фона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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