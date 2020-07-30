В ЛНР за повреждение памятников ввели уголовную ответственность

30 Июль 2020 2020-07-30T20:58:09+03:00

Об этом сообщили в Генпрокуратуре

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Сегодня, 30 июля, депутаты Народного Совета ЛНР внесли изменения в Уголовный кодекс.

- Законом установлена ответственность за уничтожение либо повреждение расположенных на территории Республики или за ее пределами воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов, - сообщил заместитель генерального прокурора ЛНР Максим Обухов.

Он уточнил, что максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Новой статье предусматривается повышенная ответственность за совершение таких деяний группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. В данном случае в качестве максимального наказания предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU