«Этот день останется еще одним рубцом»: В Красном Луче почтили память земляков, погибших при авиаударе ВСУ

30 Июль 2020 2020-07-30T19:31:40+03:00

Шесть лет назад ВСУ нанесли авиаудар по Красному Лучю

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Сегодня, 30 июля, жители Красного Луча в шестую годовщину авиаудара ВСУ по городу провели митинг-реквием по погибшим землякам.

- За всю свою историю наш город не знал такого бесчеловечного отношения к себе, как нанесенный вооруженными силами Украины 30 июля 2014 года авиационный удар. Весь ужас этого преступления заключается в том, что приказ отдавался руководством Украины против своих же граждан. Этот день останется еще одним рубцом, как напоминание нам о необходимости единства и сплоченности против бесчинств национализма и фашизма, - сказал глава администрации Красного луча Сергей Рыбальченко.

Председатель Краснолучского совета ветеранов Екатерина Изотова выразила соболезнование всем присутствующим от имени ветеранов войны, труда, воинской службы, детей войны. В память о жертвах украинской агрессии активисты «Молодой гвардии» выпустили в небо шесть голубей.

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ИСТОЧНИК KP.RU