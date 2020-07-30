Представителем Киева в Контактной группе стал Кравчук - в Донбассе надеются на укрепление прямых контактов

30 Июль 2020 2020-07-30T23:18:56+03:00

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Донецк надеется, что новый полномочный представитель Украины на минских переговорах Леонид Кравчук наладит прямой диалог с республиками Донбасса. Об этом заявила полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

Ранее сегодня указом президента Украины новым полпредом Киева в Контактной группе назначен первый президент Украины Леонид Кравчук. Он сменил на этой должности другого экс-президента - Леонида Кучму.

- Надеемся, что новый руководитель украинской делегации проявит конструктивный подход к переговорному процессу и не станет уклоняться от прямого диалога с Республиками. Это особенно важно сейчас, когда нам удалось добиться серьезных результатов в реализации всеобъемлющего режима прекращения огня, а на повестке дня стоят ключевые вопросы политического урегулирования, - отметила Наталья Юрьевна.

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ИСТОЧНИК KP.RU