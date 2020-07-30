2020-07-30T23:18:56+03:00
Политика

Представителем Киева в Контактной группе стал Кравчук - в Донбассе надеются на укрепление прямых контактов

В конце Минского процесса появился свет
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова надеется, что Леонид Кравчук проявит конструктивный подход. Фото: МИД ДНРГлава МИД ДНР Наталья Никонорова надеется, что Леонид Кравчук проявит конструктивный подход. Фото: МИД ДНР
Изменить размер текста:

Донецк надеется, что новый полномочный представитель Украины на минских переговорах Леонид Кравчук наладит прямой диалог с республиками Донбасса. Об этом заявила полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

Ранее сегодня указом президента Украины новым полпредом Киева в Контактной группе назначен первый президент Украины Леонид Кравчук. Он сменил на этой должности другого экс-президента - Леонида Кучму.

- Надеемся, что новый руководитель украинской делегации проявит конструктивный подход к переговорному процессу и не станет уклоняться от прямого диалога с Республиками. Это особенно важно сейчас, когда нам удалось добиться серьезных результатов в реализации всеобъемлющего режима прекращения огня, а на повестке дня стоят ключевые вопросы политического урегулирования, - отметила Наталья Юрьевна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дневник путешественника: отдых в Крыму глазами дончанина

Житель Донецка вернулся из жемчужины России и поделился с «Комсомолкой» путевым заметками без прикрас (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на день в Донецке: 31 июля пройдет дождь, возможно с грозой, +23 градуса
Погода на день в Луганске: 31 июля ожидается переменная облачность, дождь, температура воздуха до + 31 градуса
Представителем Киева в Контактной группе стал Кравчук - в Донбассе надеются на укрепление прямых контактов
В Горловке вручили ключи от квартиры семье переселенцев, чей дом захватили украинские военные
В ЛНР за повреждение памятников ввели уголовную ответственность
«Этот день останется еще одним рубцом»: В Красном Луче почтили память земляков, погибших при авиаударе ВСУ
В Донбассе украинские военные установили на маршрутах патрулей ОБСЕ знаки минной опасности
В ЛНР оперативникам разрешили использовать данные геолокации при поиске пропавших детей
Вынужденные переселенцы в ДНР будут платить за услуги ЖКХ вполовину меньше
Комбат одного из украинских батальонов организовал поборы с солдат, желающих отправиться в отпуск
В Донбассе контрольно-пропускной пункт «Еленовка» откроется 31 июля
В Донецке на шахте Засядько пострадал горняк