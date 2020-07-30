2020-07-30T21:42:47+03:00
Общество

В Горловке вручили ключи от квартиры семье переселенцев, чей дом захватили украинские военные

Об этом распорядился Глава ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пушилин распорядился о выделении восстановленных муниципальных квартир пострадавшим от боевых действий. Фото: ДАНПушилин распорядился о выделении восстановленных муниципальных квартир пострадавшим от боевых действий. Фото: ДАН
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Семья переселенцев Шаповаловых, чей дом в Металлисте захватили украинские боевики, получила ключи от квартиры в Горловке.

- Для выполнения распоряжения Главы ДНР Дениса Пушилина «О реализации мер по восстановлению муниципального жилого фонда для последующего распределения отдельным категориям лиц, пострадавшим от военных действий», по поручению главы Горловки Ивана Приходько семье была предоставлена квартира из маневренного фонда, - сказали в горадминистрации.

Супруги Александр и Ольга Шаповаловы вместе со своим сыном Виталием проживали в Металлисте под Горловкой, который сейчас под контролем Украины. В их доме в поселке живут украинские военные.

- Я очень благодарна Главе Республики и руководству города за то, что приняли нас и предоставили нашей семье квартиру с мебелью и техникой. Теперь мы точно со всем справимся, - сказала Ольга.

Находящиеся в «серой зоне» поселки Гладосово и Металлист (Травневое) были захвачены украинскими формированиями осенью 2017 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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