2020-07-30T18:23:32+03:00
Политика

Украинские военные установили на маршрутах патрулей ОБСЕ знаки минной опасности

Так они пытаются отвадить международных наблюдателей от мест, где прячут боевую технику
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные установили на маршрутах патрулей международных наблюдателей знаки минной опасности. Фото:ОБСЕУкраинские военные установили на маршрутах патрулей международных наблюдателей знаки минной опасности. Фото:ОБСЕ
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Украинские боевики придумали новый способ сокрытия военной техники вблизи линии соприкосновения от наблюдателей миссии ОБСЕ. Они установили таблички минной опасности на маршрутах патрулей международных наблюдателей. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Командир 503-го батальона морской пехоты Сухаревский, находящийся в оперативном подчинении 35-й бригады под командованием Паласа, зная политику безопасности сотрудников ОБСЕ, приказал расставить на маршрутах патрулирования миссии указатели минной опасности, - говорится в сообщении.

По данным разведки ДНР, таким образом противник намерен скрывать размещение запрещенного Минскими соглашениями вооружения. С той же целью боевики блокируют каналы управления беспилотниками ОБСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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