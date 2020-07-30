Украинские военные установили на маршрутах патрулей ОБСЕ знаки минной опасности
Украинские боевики придумали новый способ сокрытия военной техники вблизи линии соприкосновения от наблюдателей миссии ОБСЕ. Они установили таблички минной опасности на маршрутах патрулей международных наблюдателей. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
- Командир 503-го батальона морской пехоты Сухаревский, находящийся в оперативном подчинении 35-й бригады под командованием Паласа, зная политику безопасности сотрудников ОБСЕ, приказал расставить на маршрутах патрулирования миссии указатели минной опасности, - говорится в сообщении.
По данным разведки ДНР, таким образом противник намерен скрывать размещение запрещенного Минскими соглашениями вооружения. С той же целью боевики блокируют каналы управления беспилотниками ОБСЕ.
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ИСТОЧНИК KP.RU