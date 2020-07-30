В ЛНР оперативникам разрешили использовать данные геолокации при поиске пропавших детей

30 Июль 2020 2020-07-30T17:38:21+03:00

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Парламентарии ЛНР внесли изменения в Закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

- Закон создает дополнительные правовые условия для оперативного поиска без вести пропавших детей путем определения их возможного местонахождения с использованием геолокационных данных мобильных устройств (мобильных телефонов, планшетных компьютеров, «умных» часов и других), которые снабжены системой определения координат, – рассказал депутат Максим Уваров.

Он пояснил, что при поиске пропавших детей, а также в ситуациях, когда ребенок заблудился, попал в опасную жизненную ситуацию, имеют значение часы и минуты, которые влияют на саму возможность спасения жизни и недопущения необратимых последствий.

- Принятие экстренных мер в оперативном порядке позволит кардинально повлиять на перспективу спасения ребенка и оказания ему своевременной помощи. Имеет значение то, что в первые часы и даже дни пользовательское оборудование бывает включенным, что позволяет принять экстренные меры для нахождения ребенка, - отметил Уваров.

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ИСТОЧНИК KP.RU