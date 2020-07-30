Вынужденные переселенцы будут платить за услуги ЖКХ вполовину меньше

30 Июль 2020 2020-07-30T17:00:00+03:00

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Сегодня, 30 июля, Глава ДНР Денис Пушилин подписал закон «О вынужденных переселенцах», принятый Народным Советом 17 июля.

- Закон исключает неточное толкование понятия «вынужденный переселенец». Он также определяет основания и порядок получения соответствующего статуса, устанавливает права и обязанности в отношении лиц, имеющих статус, либо получивших свидетельство о регистрации ходатайства на признание физлица вынужденным переселенцем, - говорится на сайте парламента.

Документ предусматривает получение прав на 50-процентную компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг, соцвыплаты, проживание в пункте долговременного размещения, медицинскую и психологическую помощь.

Статус вынужденного переселенца может быть утрачен в случае получения или приобретения жилья на правах собственника, восстановления разрушенной крыши над головой, выезда за пределы Республики на больше чем 90 дней подряд без уважительной причины.

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ИСТОЧНИК KP.RU