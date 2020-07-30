2020-07-30T10:34:07+03:00
Общество

В Донецк прибыл очередной гуманитарный конвой из России

Спасатели МЧС России доставили лекарства и медицинское оборудование
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецк прибыл гуманитарный конвой из России. Фото: ДАНВ Донецк прибыл гуманитарный конвой из России. Фото: ДАН
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Сегодня, 30 июля, в Донецк прибыл 97-й по счету гуманитарный конвой МЧС России. Сейчас белые КАМАЗы разгружают на двух складах в столице ДНР.

В составе груза - лекарства и медицинское имущество. Как сообщалось ранее, сегодня гуманитарный конвой МЧС России прибыл и в Луганск. Восемь автомобилей российских спасателей доставили медикаменты.

В предыдущий раз гуманитарный конвой МЧС России приезжал в республики Донбасса 19 декабря. В Донецк российские спасатели привезли больше 90 тонн новогодних подарков для детей, а в Луганск – больше 23 тонн новогодних подарков, а также почти тонну медицинского имущества. Первый гуманитарный конвой прибыл в Донбасс 22 августа 2014 года. За все время российские спасатели доставили для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик больше 85 тысяч тонн гуманитарной помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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