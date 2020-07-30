30 Июль 2020 2020-07-30T15:57:45+03:00

Комбат одного из украинских батальонов организовал поборы с солдат, желающих отправиться в отпуск

Для того, чтобы убыть домой на 10 суток, военнослужащие платили комбату пять тысяч гривен

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В Донбассе командир одного из батальонов Вооруженных формирований Украины организовал коррупционную схему по предоставлению отпусков военным в обход запрета командования. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В течение этой недели в подразделениях 93-й бригады работала комиссия штаба «ООС» по проверке укомплектованности личным составом. Результаты оказались плачевными. В частности, укомплектованность 1-го батальона составляет всего 59 процентов. Также проверяющими вскрыты факты коррупции в этом подразделении: командир 1-го батальона наладил эффективную коррупционную схему по предоставлению подчиненным незаконных отпусков в обход запрета командира бригады Брыжинского, - сообщил Филипоненко.

Он рассказал, что для того, чтобы убыть домой на 10 суток, военнослужащему нужно заплатить комбату пять тысяч гривен (около 13 тысяч рублей). Проверяющими установлено: двое военнослужащих месяц назад воспользовались предложением комбата и до сих пор не вернулись из отпусков.

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ИСТОЧНИК KP.RU