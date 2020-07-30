В Донбассе контрольно-пропускной пункт «Еленовка» откроется 31 июля

30 Июль 2020 2020-07-30T14:24:50+03:00

Разрешения на пересечение границы с Украиной получают в межведомственном штабе

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В Межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщили, что пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» под Донецком будет возобновлен 31 июля.

- Для въезда в ДНР необходимо предварительно получить разрешение межведомственного штаба. Это является обязательным условием для пересекающих линию разграничения в этом направлении. Выезд осуществляется при наличии регистрации на подконтрольной Киеву территории, - сообщили в Межведомственном штабе.

Время работы пункта пропуска – с 9.00 до 18.00.

Все прибывшие в Республику по гуманитарному коридору подлежат обязательной обсервации продолжительностью не меньше двух недель. Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной.

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ИСТОЧНИК KP.RU