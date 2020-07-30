2020-07-30T14:24:50+03:00
Политика

В Донбассе контрольно-пропускной пункт «Еленовка» откроется 31 июля

Разрешения на пересечение границы с Украиной получают в межведомственном штабе
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Донбассе контрольно-пропускной пункт «Еленовка» откроется 31 июляВ Донбассе контрольно-пропускной пункт «Еленовка» откроется 31 июляФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Изменить размер текста:

В Межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщили, что пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» под Донецком будет возобновлен 31 июля.

- Для въезда в ДНР необходимо предварительно получить разрешение межведомственного штаба. Это является обязательным условием для пересекающих линию разграничения в этом направлении. Выезд осуществляется при наличии регистрации на подконтрольной Киеву территории, - сообщили в Межведомственном штабе.

Время работы пункта пропуска – с 9.00 до 18.00.

Все прибывшие в Республику по гуманитарному коридору подлежат обязательной обсервации продолжительностью не меньше двух недель. Обсервация обеспечивается учреждениями здравоохранения ДНР и является бесплатной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дневник путешественника: отдых в Крыму глазами дончанина

Житель Донецка вернулся из жемчужины России и поделился с «Комсомолкой» путевым заметками без прикрас (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вынужденные переселенцы будут платить за услуги ЖКХ вполовину меньше
Комбат одного из украинских батальонов организовал поборы с солдат, желающих отправиться в отпуск
В Донбассе контрольно-пропускной пункт «Еленовка» откроется 31 июля
В Донецке на шахте Засядько пострадал горняк
НМ ЛНР призвала командование украинских военных исключить провокационные обстрелы
Коронавирусом в ДНР за сутки заболели 18 человек
В ЛНР заявили, что Украина нарушила договоренность о прекращении огня
Донецкая филармония упростила обмен билетов на концерты, которые не состоялись из-за коронавируса
В Донецк прибыл очередной гуманитарный конвой из России
В Луганск прибыл 97-й гуманитарный конвой МЧС России
Погода в Луганске на день: 30 июля ожидается 35-градусная жара
Погода в Донецке на день: 30 июля будет по-настоящему жарко
Командующий «ООС» приказал скрытно перемещать военную технику в Донбассе
В Донецке стартовал детский турнир по футболу на кубок Дениса Пушилина
Киевские силовики разместили вооружение на окраине Троицкого в Донбассе
Житель Попасной пострадал от установленной ВСУ мины
Данные разведки: ВСУ разместили вооружение в жилых районах в Донбассе
В Донбассе украинские солдаты отобрали у фермера два КамАЗа, экскаватор и трактор
НМ ЛНР: Жители Республики надеются, что Киев найдет в себе силы соблюдать согласованное перемирие
ВСУ сожгли в Золотом-4 два дома мирных жителей
30 июля в ДНР прибудет гуманитарный груз из России
Данные разведки: Первый с момента введения в Донбассе перемирия обстрел велся с позиций 54-й бригады ВСУ
За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 609 жителей
В ДНР восстановили водопровод, поврежденный в результате украинского обстрела