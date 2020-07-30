2020-07-30T12:25:47+03:00
Происшествия

В Донецке на шахте Засядько пострадал горняк

56-летний мужчина доставлен в больницу
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Профессия шахтер - одна из наиболее опасных (архив)Профессия шахтер - одна из наиболее опасных (архив)Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня в МЧС Донецкой Народной Республики сообщили о происшествии, которое случилось на шахте им. А. Ф. Засядько в Донецке.

- С 14.30 29 июля до 00.30 30 июля в Киевском районе Донецка на госпредприятии «Шахта им. А.Ф. Засядько» произошло обрушение горных пород, застигнут один человек, - говорится в сообщении ведомства.

В 21.10 29 июля горноспасатели извлекли пострадавшего из-под завала. 56-летний шахтер госпитализирован в больницу. О состоянии пострадавшего в сообщении не говорится.

Для спасения горняка МЧС Донецкой Народной Республики привлекли 9 единиц техники и 62 человека личного состава.

Читайте также

В Донецк прибыл очередной гуманитарный конвой из России

Спасатели МЧС России доставили в Республику лекарства и медицинское оборудование. В предыдущий раз гуманитарный конвой МЧС РФ приезжал в республики Донбасса 19 декабря. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецке на шахте Засядько пострадал горняк
НМ ЛНР призвала командование украинских военных исключить провокационные обстрелы
Коронавирусом в ДНР за сутки заболели 18 человек
В ЛНР заявили, что Украина нарушила договоренность о прекращении огня
Донецкая филармония упростила обмен билетов на концерты, которые не состоялись из-за коронавируса
В Донецк прибыл очередной гуманитарный конвой из России
В Луганск прибыл 97-й гуманитарный конвой МЧС России
Погода в Луганске на день: 30 июля ожидается 35-градусная жара
Погода в Донецке на день: 30 июля будет по-настоящему жарко
Командующий «ООС» приказал скрытно перемещать военную технику в Донбассе
В Донецке стартовал детский турнир по футболу на кубок Дениса Пушилина
Киевские силовики разместили вооружение на окраине Троицкого в Донбассе
Житель Попасной пострадал от установленной ВСУ мины
Данные разведки: ВСУ разместили вооружение в жилых районах в Донбассе
В Донбассе украинские солдаты отобрали у фермера два КамАЗа, экскаватор и трактор
НМ ЛНР: Жители Республики надеются, что Киев найдет в себе силы соблюдать согласованное перемирие
ВСУ сожгли в Золотом-4 два дома мирных жителей
30 июля в ДНР прибудет гуманитарный груз из России
Данные разведки: Первый с момента введения в Донбассе перемирия обстрел велся с позиций 54-й бригады ВСУ
За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 609 жителей
В ДНР восстановили водопровод, поврежденный в результате украинского обстрела