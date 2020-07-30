В Донецке на шахте Засядько пострадал горняк
Сегодня в МЧС Донецкой Народной Республики сообщили о происшествии, которое случилось на шахте им. А. Ф. Засядько в Донецке.
- С 14.30 29 июля до 00.30 30 июля в Киевском районе Донецка на госпредприятии «Шахта им. А.Ф. Засядько» произошло обрушение горных пород, застигнут один человек, - говорится в сообщении ведомства.
В 21.10 29 июля горноспасатели извлекли пострадавшего из-под завала. 56-летний шахтер госпитализирован в больницу. О состоянии пострадавшего в сообщении не говорится.
Для спасения горняка МЧС Донецкой Народной Республики привлекли 9 единиц техники и 62 человека личного состава.
Читайте также
В Донецк прибыл очередной гуманитарный конвой из России
Спасатели МЧС России доставили в Республику лекарства и медицинское оборудование. В предыдущий раз гуманитарный конвой МЧС РФ приезжал в республики Донбасса 19 декабря. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU