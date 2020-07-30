В Донецке на шахте Засядько пострадал горняк

30 Июль 2020 2020-07-30T12:25:47+03:00

Профессия шахтер - одна из наиболее опасных (архив) Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Сегодня в МЧС Донецкой Народной Республики сообщили о происшествии, которое случилось на шахте им. А. Ф. Засядько в Донецке.

- С 14.30 29 июля до 00.30 30 июля в Киевском районе Донецка на госпредприятии «Шахта им. А.Ф. Засядько» произошло обрушение горных пород, застигнут один человек, - говорится в сообщении ведомства.

В 21.10 29 июля горноспасатели извлекли пострадавшего из-под завала. 56-летний шахтер госпитализирован в больницу. О состоянии пострадавшего в сообщении не говорится.

Для спасения горняка МЧС Донецкой Народной Республики привлекли 9 единиц техники и 62 человека личного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU