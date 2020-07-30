Коронавирусом в ДНР за сутки заболели 18 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР за прошедшие сутки заболели восемнадцать человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Все случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - отметили в Минздраве.

За сутки с дважды отрицательным тестом на коронавирус выписали 17 человек. За это время от коронавируса в ДНР умерла женщина в возрасте 42 лет.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.

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