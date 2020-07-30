2020-07-30T11:56:13+03:00
Политика

В ЛНР заявили, что Украина нарушила договоренность о прекращении огня

Украинские военные открыли огонь ночью, когда беспилотник ОБСЕ завершил наблюдение
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Украинские военные продолжают провокации. Фото: Штаб "ООС"Украинские военные продолжают провокации. Фото: Штаб "ООС"
Изменить размер текста:

Киев нарушил договоренность о прекращении огня. Украинские военные открыли огонь, несмотря на введение согласованных Контактной группой допмер по усилению режима перемирия. Об этом заявили в Народной милиции ЛНР.

- Украинские вооружённые формирования произвели провокационные обстрелы территории Республики. В 00.20 боевики 2 батальона 93 отдельной механизированной бригады ВСУ произвели выстрел из РПГ в направлении позиций наших защитников в районе населенного пункта Голубовское, после чего в 0.50 последовал выстрел из (подствольного гранатомета) ГП-25. В 1.45 боевики произвели ещё четыре выстрела из РПГ и три выстрела из АГС, - говорится в сообщении начальника управления оборонного ведомства Республики полковника Яна Лещенко.

Лещенко добавил, что в перерывах между гранатометными выстрелами ВСУ применяли стрелковое оружие. Провокационные обстрелы начались после наблюдательного полета беспилотников ОБСЕ, с помощью которого контролировалось прекращение огня.

Напомним, допмеры режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 27 июля.

Читайте также

«Пока стоит тишина, но в то, что она продлится долго - не верим!»: Что думают о перемирии в «красных» зонах ДНР

Корреспондент «Комсомолки» пообщался с жителями прифронтовой Саханки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецке на шахте Засядько пострадал горняк
НМ ЛНР призвала командование украинских военных исключить провокационные обстрелы
Коронавирусом в ДНР за сутки заболели 18 человек
В ЛНР заявили, что Украина нарушила договоренность о прекращении огня
Донецкая филармония упростила обмен билетов на концерты, которые не состоялись из-за коронавируса
В Донецк прибыл очередной гуманитарный конвой из России
В Луганск прибыл 97-й гуманитарный конвой МЧС России
Погода в Луганске на день: 30 июля ожидается 35-градусная жара
Погода в Донецке на день: 30 июля будет по-настоящему жарко
Командующий «ООС» приказал скрытно перемещать военную технику в Донбассе
В Донецке стартовал детский турнир по футболу на кубок Дениса Пушилина
Киевские силовики разместили вооружение на окраине Троицкого в Донбассе
Житель Попасной пострадал от установленной ВСУ мины
Данные разведки: ВСУ разместили вооружение в жилых районах в Донбассе
В Донбассе украинские солдаты отобрали у фермера два КамАЗа, экскаватор и трактор
НМ ЛНР: Жители Республики надеются, что Киев найдет в себе силы соблюдать согласованное перемирие
ВСУ сожгли в Золотом-4 два дома мирных жителей
30 июля в ДНР прибудет гуманитарный груз из России
Данные разведки: Первый с момента введения в Донбассе перемирия обстрел велся с позиций 54-й бригады ВСУ
За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 609 жителей
В ДНР восстановили водопровод, поврежденный в результате украинского обстрела