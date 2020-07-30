В ЛНР заявили, что Украина нарушила договоренность о прекращении огня

30 Июль 2020 2020-07-30T11:56:13+03:00

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Киев нарушил договоренность о прекращении огня. Украинские военные открыли огонь, несмотря на введение согласованных Контактной группой допмер по усилению режима перемирия. Об этом заявили в Народной милиции ЛНР.

- Украинские вооружённые формирования произвели провокационные обстрелы территории Республики. В 00.20 боевики 2 батальона 93 отдельной механизированной бригады ВСУ произвели выстрел из РПГ в направлении позиций наших защитников в районе населенного пункта Голубовское, после чего в 0.50 последовал выстрел из (подствольного гранатомета) ГП-25. В 1.45 боевики произвели ещё четыре выстрела из РПГ и три выстрела из АГС, - говорится в сообщении начальника управления оборонного ведомства Республики полковника Яна Лещенко.

Лещенко добавил, что в перерывах между гранатометными выстрелами ВСУ применяли стрелковое оружие. Провокационные обстрелы начались после наблюдательного полета беспилотников ОБСЕ, с помощью которого контролировалось прекращение огня.

Напомним, допмеры режима прекращения огня и контроля за его соблюдением вступили в силу с 27 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU