30 Июль 2020 2020-07-30T10:57:18+03:00

Донецкая филармония упростила обмен билетов на концерты, которые не состоялись из-за коронавируса. Фото: Минкультуры ДНР

Учреждение культуры пошло на уступку людям, у кого не сохранился чек

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До 31 августа Донецкая филармония возвращает деньги за билеты на концерты, несостоявшиеся по причине действия запрета на проведение массовых мероприятий. Обмен билетов предполагает возврат старых и приобретение новых. Возврат билетов может быть произведён при наличии чека. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

- Если кассовый чек, прилагаемый к билету на несостоявшийся концерт, не сохранился или повреждён, Донецкая филармония предлагает воспользоваться возможностью получить приглашение на аналогичный концерт, представленный в афише, - сказали в Министерстве культуры.

Для этого необходимо заполнить заявку. Это можно сделать в кассе филармонии или в режиме онлайн. Для удобства слушателей, форма заявки и правила заполнения имеются на сайте филармонии: http://filarmonia-donetsk.ru/161/priglashenie-vzamen/

Летний график работы кассы:

Вторник-суббота: с 10.00 до 17.00

Выходные дни: воскресенье, понедельник

Перерыв: с 12.30 до 13.00 и с 15.00 до 15.30

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ИСТОЧНИК KP.RU