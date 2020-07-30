В Луганск прибыл 97-й гуманитарный конвой МЧС России
Сегодня, 30 июля, в Луганск прибыл очередной, 97-й, конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Белые КАМАЗы начнут разгружать в ближайшее время. Об этом сообщают журналисты с места прибытия конвоя.
В МЧС ЛНР добавили, что восемь автомобилей российских спасателей привезли в Луганск медикаменты.
Напомним, в конце прошлого года семь автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 23,38 тонны новогодних подарков, а также медицинское имущество весом 0,78 тонны. Первый гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации прибыл в Луганскую Народную Республику 22 августа 2014 года. За все время российские спасатели доставили для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик около 85 тысяч тонн гуманитарной помощи. Это бесценная помощь братского государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU