2020-07-30T08:58:32+03:00
Общество

В Луганск прибыл 97-й гуманитарный конвой МЧС России

Российские спасатели доставили медикаменты
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Луганск прибыл 97-й гуманитарный конвой. Фото: МЧС ДНРВ Луганск прибыл 97-й гуманитарный конвой. Фото: МЧС ДНР
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Сегодня, 30 июля, в Луганск прибыл очередной, 97-й, конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Белые КАМАЗы начнут разгружать в ближайшее время. Об этом сообщают журналисты с места прибытия конвоя.

В МЧС ЛНР добавили, что восемь автомобилей российских спасателей привезли в Луганск медикаменты.

Напомним, в конце прошлого года семь автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 23,38 тонны новогодних подарков, а также медицинское имущество весом 0,78 тонны. Первый гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации прибыл в Луганскую Народную Республику 22 августа 2014 года. За все время российские спасатели доставили для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик около 85 тысяч тонн гуманитарной помощи. Это бесценная помощь братского государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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