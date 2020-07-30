Погода в Луганске на день: 30 июля ожидается 35-градусная жара

30 Июль 2020 2020-07-30T00:01:21+03:00

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30 июля в столице Луганской Народной Республике ожидается по-настоящему жаркая погода. По прогнозам синоптиков, столбик термометра зафиксирует +35 градусов.

- С 21:00 29 июля до 21:00 30 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16-21, днем 30-35 градусов жары, - прогнозируют синоптики.

В Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 18-20 градусов выше нуля, днем – 33-35 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 19-21 градус ночью и 33-35 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 16-18 градусов тепла ночью до плюс 32-34 градусов днем.

Народный прогноз погоды: В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU