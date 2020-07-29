Погода в Донецке на день: 30 июля будет по-настоящему жарко

29 Июль 2020 2020-07-29T23:16:44+03:00

По прогнозу синоптиков столбик термометра поднимется до +35 градусов

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В четверг, 30 июля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 35 градусов выше нуля.

- Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Донецке опять прояснится, - говорится в сообщении синоптиков

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Утром температура воздуха покажет 17 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 35 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 27 градусов тепла.

Скорость ветра до 3,5 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU