Погода в Донецке на день: 30 июля будет по-настоящему жарко
В четверг, 30 июля, погода в столице Донецкой Народной Республики будет жаркой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 35 градусов выше нуля.
- Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Донецке опять прояснится, - говорится в сообщении синоптиков
Отмечается, что день пройдет без осадков.
Утром температура воздуха покажет 17 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 35 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 27 градусов тепла.
Скорость ветра до 3,5 метров в секунду.
Народный прогноз погоды: В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходит с грозами. Не случайно в эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU