В Донецке стартовал детский турнир по футболу на кубок Дениса Пушилина
В столице Республики стартовал турнир по дворовому футболу на кубок Дениса Пушилина. Открытие соревнований прошло на стадионе «Кировец». Об этом сообщили в городской администрации Донецка.
- Такие турниры, как проводим мы сегодня, очень важны для ребят. То, что они занимаются спортом, – очень здорово, - говорит глава администрации Кировского района Юрий Будрин. - Может быть, они не станут чемпионами мира. Неважно, станут ли они профессиональными футболистами или будут просто играть во дворе.
В турнире приняли участие дети и подростки Кировского района. Игры прошли по трём возрастным категориям: 9-10 лет, 11-12 лет и 13-14 лет.
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