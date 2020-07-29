2020-07-29T22:24:04+03:00
Политика

Командующий «ООС» приказал скрытно перемещать военную технику в Донбассе

Перемещение вооружение по приказу Кравченко нужно скрывать от ОБСЕ
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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ВСУ будут скрывать технику от ОБСЕВСУ будут скрывать технику от ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Командующий так называемой «операции объединенных сил» генерал Владимир Кравченко приказал скрытно перемещать военную технику в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- С целью сокрытия от ОБСЕ запрещенного Минскими соглашениями вооружения командующий «ООС» Кравченко приказал командирам 24-й и 30-й бригад полковнику Валерию Гудзю и полковнику Ивану Гаразу перемещение военной техники осуществлять скрытно с последующей ее маскировкой, - сказал он.

Филипоненко отметил, что Кравченко акцентировал внимание на необходимости увеличения наблюдательных постов для контроля воздушной обстановки и недопущения полетов беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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