Житель Попасной пострадал от установленной ВСУ мины

29 Июль 2020 2020-07-29T20:19:21+03:00

Изменить размер текста: A A

На установленной украинскими военными мине подорвался мирный житель. ЧП произошло между селом Орехово и поселком городского типа Новотошковское Попаснянского района. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко

- В результате преступных действий украинских боевиков в районе между Орехово и Новотошковским мужчина 1971 года рождения получил осколочные ранения тела в результате срабатывания минно-взрывного устройства вблизи поля, - рассказал он.

Филипоненко отметил, что пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

- Призываем жителей подконтрольных Украине территорий быть предельно осторожными, а при обнаружении взрывоопасных предметов обращаться к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ВСУ сожгли в Золотом-4 два дома мирных жителей

Дома мирных жителей были захвачены киевскими силовиками (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU