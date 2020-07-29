30 июля в ДНР прибудет гуманитарный груз из России

29 Июль 2020 2020-07-29T15:28:26+03:00

В состав груза войдут медицинские препараты и оборудование

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В четверг, 30 июля, в Донецкую Народную Республику прибудет девяносто седьмой гуманитарный конвой из Российской Федерации. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

- По предварительным данным, в состав груза войдет гуманитарная помощь в виде медикаментов и медицинского имущества, – говорится в сообщении.

В прошлый раз гуманитарный груз из России прибыл в Республику в декабре прошлого года.

Тем временем, за сутки коронавирус в Донецкой Народной Республике был выявлен у 41 жителя. Из этого числа у 16 прибывших из Украины через гуманитарный коридор.

За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 1710 жителей. Из этого числа 792 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 99 летальных случаев. Лечение продолжают 819 пациентов.

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Об этом сообщили в СЦКК (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU