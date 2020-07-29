30 июля в ДНР прибудет гуманитарный груз из России
В четверг, 30 июля, в Донецкую Народную Республику прибудет девяносто седьмой гуманитарный конвой из Российской Федерации. Об этом сообщили в МЧС ДНР.
- По предварительным данным, в состав груза войдет гуманитарная помощь в виде медикаментов и медицинского имущества, – говорится в сообщении.
В прошлый раз гуманитарный груз из России прибыл в Республику в декабре прошлого года.
Тем временем, за сутки коронавирус в Донецкой Народной Республике был выявлен у 41 жителя. Из этого числа у 16 прибывших из Украины через гуманитарный коридор.
За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 1710 жителей. Из этого числа 792 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 99 летальных случаев. Лечение продолжают 819 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU