Взрыв в Краснодоне: ранена женщина
В половину пятого вечера, 28 июля, между поселком Хрящеватое и селом Терновое, что в Краснодонском районе произошел взрыв. Сработало неустановленное взрывное устройство. В результате происшествия ранения получила женщина. Об этом сообщили в МЧС Луганской Народной Республики.
- От оперативного (дежурного) МВД поступило сообщение, что в результате срабатывания неизвестного минно-взрывного устройства пострадал один человек - девушка 1982 года рождения, - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что пострадавшая была госпитализирована
- С диагнозом: травматическая ампутация левой стопы, множественные осколочные ранения тела – в тяжёлом состоянии госпитализирована в Луганскую республиканскую клиническую больницу, - рассказали спасатели.
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ИСТОЧНИК KP.RU