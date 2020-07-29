Взрыв в Краснодоне: ранена женщина

29 Июль 2020 2020-07-29T09:42:58+03:00

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В половину пятого вечера, 28 июля, между поселком Хрящеватое и селом Терновое, что в Краснодонском районе произошел взрыв. Сработало неустановленное взрывное устройство. В результате происшествия ранения получила женщина. Об этом сообщили в МЧС Луганской Народной Республики.

- От оперативного (дежурного) МВД поступило сообщение, что в результате срабатывания неизвестного минно-взрывного устройства пострадал один человек - девушка 1982 года рождения, - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пострадавшая была госпитализирована

- С диагнозом: травматическая ампутация левой стопы, множественные осколочные ранения тела – в тяжёлом состоянии госпитализирована в Луганскую республиканскую клиническую больницу, - рассказали спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU