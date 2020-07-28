Погода в Донецке на день: 29 июля утро будет пасмурное, но уже в второй половине дня будет ясно и солнечно

28 Июль 2020 2020-07-28T23:03:00+03:00

За 130 лет в Донецке 29 июля самая низкая температура составляла почти 10 градусов тепла, а самая высокая – 36 градусов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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29 июля на территории Донецкой Народной Республики утро выдастся пасмурное, даже возможен кратковременный дождь. Но уже к девяти часам облака разойдутся и весь оставшийся день будет ясная и солнечная погода.

Температура воздуха 29 июля будет колебаться от 19 градусов ночью до 30 градусов днем. Скорость воздушных потоков в этот день максимум будет достигать 13 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 29 июля отмечается день священномученика Афиногена, епископа Пидахвийского. Наши предки заметили, что с этого дня температура воздуха начинает постепенно снижаться, а дневной зной идет на убыль. Также они верили, если в это время начинал цвести вереск, то значит июль уже уступает место августу.

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ИСТОЧНИК KP.RU