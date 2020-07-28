2020-07-28T23:03:00+03:00
Общество

Погода в Донецке на день: 29 июля утро будет пасмурное, но уже в второй половине дня будет ясно и солнечно

Температура воздуха 29 июля будет колебаться от 19 градусов выше нуля ночью до 30 градусов тепла днем
Екатерина Сорока
Поделиться:
За 130 лет в Донецке 29 июля самая низкая температура составляла почти 10 градусов тепла, а самая высокая – 36 градусовЗа 130 лет в Донецке 29 июля самая низкая температура составляла почти 10 градусов тепла, а самая высокая – 36 градусовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

29 июля на территории Донецкой Народной Республики утро выдастся пасмурное, даже возможен кратковременный дождь. Но уже к девяти часам облака разойдутся и весь оставшийся день будет ясная и солнечная погода.

Температура воздуха 29 июля будет колебаться от 19 градусов ночью до 30 градусов днем. Скорость воздушных потоков в этот день максимум будет достигать 13 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 29 июля отмечается день священномученика Афиногена, епископа Пидахвийского. Наши предки заметили, что с этого дня температура воздуха начинает постепенно снижаться, а дневной зной идет на убыль. Также они верили, если в это время начинал цвести вереск, то значит июль уже уступает место августу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушки из ДНР стали победительницами Всероссийского конкурса красоты

Титул русских красавиц дал девушкам «зеленый свет», чтобы представить Республику на конкурсе "Красавица Европы" (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Донецке на день: 29 июля утро будет пасмурное, но уже в второй половине дня будет ясно и солнечно
Погода в Луганске на день: 29 июля ожидается переменная облачность, возможны осадки
На внеочередных переговорах Киев пытался отказаться от выполнения подписанных договоренностей
Никонорова: «Надеемся, что преемники Кучмы сделают правильные выводы из опыта его работы в Контактной группе»
В Луганске в честь 1032-летия Крещения Руси провели торжественное богослужение и крестный ход
Перемирие в Донбассе: ВСУ с помощью журналистов готовят фейки для обвинения ДНР и ЛНР
Девушки из ДНР стали победительницами Всероссийского конкурса красоты
«Пушистый скалолаз» нарушил покой жителей Стаханова
Несмотря на перемирие, ВСУ разместили боевую технику у линии соприкосновения
Киев, Донецк и Луганск начали внеочередные переговоры по дополнительным мерам контроля действующего перемирия
Полное прекращение огня: соблюдается ли перемирие в Донбассе?
Глава ДНР о запуске «Стирола» в Горловке: «Если будет обстрел, велик риск экологической катастрофы»
Число летальных случаев от коронавируса в ДНР приближается к сотне
В ДНР горят полигоны с твердыми бытовыми отходами
Рабочие восстановили два магистральных водовода, обстрелянного канала Северский Донец-Донбасс
Глава ДНР раскритиковал работу ГП «Автодор» и ряда городских администраций
Погода в Луганске на день: 28 июля принесет жару +35