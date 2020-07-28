Девушки из ДНР стали победительницами Всероссийского конкурса красоты

28 Июль 2020 2020-07-28T17:33:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Амина Синицкая и Дарья Заднепрянная стали победительницами Всероссийского конкурса «Русская красавица – 2020». Девушки получили титулы и короны, а также возможность представлять Республику на подобном конкурсе «Красавица Европы». Об этом сообщили «Комсомолке» в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

Ванесса Фролова завоевала титул «Лучшей модели – 2020». Фото: Фотограф конкурса Максим Сапронов

— Основную подготовку девушки получили во время репетиций финала конкурса «Краса Донбасса», который проходил 5 марта 2020 года в Донецке. Перед конкурсом «Русская красавица – 2020» у участниц были профессиональные фотосессии и собеседования с организаторами. Постановка дефиле и репетиция проходили уже в день конкурса, — рассказала куратор конкурса «Краса Донбасса» Юлия Байрамова.

Титул «Первой Вице-Мисс Русская красавица – 2020» достался Дарье Заднепрянной. Фото: Фотограф конкурса Максим Сапронов

На Всероссийском конкурсе девушки лучше всех себя продемонстрировали на дефиле в вечерних платьях и национальных костюмах, а также смогли продемонстрировать свою элегантность даже в спортивном костюме.

Амина Синицкая из Харцызска стала «Юной Мисс Россия – 2020». Фото: Фотограф конкурса Максим Сапронов

— Мы безмерно благодарны общественной организации «Молодая Республика» за возможность участия сначала в конкурсе Республиканского уровня, а потом в конкурсе Всероссийского масштаба. Для нас это бесценный опыт. Мы счастливы, что не подвели и привезли из России заслуженные награды, — поделились русские красавицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С клона страницы Главы ДНР распространяли призывы к шахтерским забастовкам

Денис Пушилин призвал не терять бдительность в соцсетях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU