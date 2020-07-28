2020-07-28T17:33:38+03:00
Общество

Девушки из ДНР стали победительницами Всероссийского конкурса красоты

Титул русских красавиц дал девушкам «зеленый свет», чтобы представить Республику на конкурсе "Красавица Европы" [фото]
Екатерина Сорока
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Общая фотография девушек в национальных костюмах. Фото: Фотограф конкурса Максим СапроновОбщая фотография девушек в национальных костюмах. Фото: Фотограф конкурса Максим Сапронов
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Амина Синицкая и Дарья Заднепрянная стали победительницами Всероссийского конкурса «Русская красавица – 2020». Девушки получили титулы и короны, а также возможность представлять Республику на подобном конкурсе «Красавица Европы». Об этом сообщили «Комсомолке» в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

Ванесса Фролова завоевала титул «Лучшей модели – 2020». Фото: Фотограф конкурса Максим Сапронов

Ванесса Фролова завоевала титул «Лучшей модели – 2020». Фото: Фотограф конкурса Максим Сапронов

— Основную подготовку девушки получили во время репетиций финала конкурса «Краса Донбасса», который проходил 5 марта 2020 года в Донецке. Перед конкурсом «Русская красавица – 2020» у участниц были профессиональные фотосессии и собеседования с организаторами. Постановка дефиле и репетиция проходили уже в день конкурса, — рассказала куратор конкурса «Краса Донбасса» Юлия Байрамова.

Титул «Первой Вице-Мисс Русская красавица – 2020» достался Дарье Заднепрянной. Фото: Фотограф конкурса Максим Сапронов

Титул «Первой Вице-Мисс Русская красавица – 2020» достался Дарье Заднепрянной. Фото: Фотограф конкурса Максим Сапронов

На Всероссийском конкурсе девушки лучше всех себя продемонстрировали на дефиле в вечерних платьях и национальных костюмах, а также смогли продемонстрировать свою элегантность даже в спортивном костюме.

Амина Синицкая из Харцызска стала «Юной Мисс Россия – 2020». Фото: Фотограф конкурса Максим Сапронов

Амина Синицкая из Харцызска стала «Юной Мисс Россия – 2020». Фото: Фотограф конкурса Максим Сапронов

— Мы безмерно благодарны общественной организации «Молодая Республика» за возможность участия сначала в конкурсе Республиканского уровня, а потом в конкурсе Всероссийского масштаба. Для нас это бесценный опыт. Мы счастливы, что не подвели и привезли из России заслуженные награды, — поделились русские красавицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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