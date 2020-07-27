С клона страницы Главы ДНР распространяли призывы к шахтерским забастовкам

27 Июль 2020 2020-07-27T22:03:37+03:00

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Клон страницы Главы ДНР Дениса Пушилина появился в социальной сети «Одноклассники», там распространяется недостоверная информация.

- Буквально несколько дней назад сообщил своим подписчикам о том, что активизировался мой старый номер украинского оператора, порекомендовал быть бдительными и перечислил свои аккаунты. В том числе среди социальных сетей указал «Одноклассники», – заявил лидер Республики. – Сегодня обнаружил, что у моей страницы появился клон, где от моего имени размещено обращение к шахтерам с призывом к забастовкам. Естественно, все понимают, что это вброс.

Глава ДНР призвал жителей проверять информацию, размещенную в интернете.

Для этого, в частности можно использовать официальные ресурсы Главы ДНР: «ВКонтакте»: https://vk.com/pushilindenis; «Одноклассники»: https://ok.ru/profile/578229567375; Telegram: https://t.me/pushilindenis.

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ИСТОЧНИК KP.RU