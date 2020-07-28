Погода в Луганске на день: 29 июля ожидается переменная облачность, возможны осадки

28 Июль 2020 2020-07-28T22:06:26+03:00

За 179 лет в Луганске 29 июля самая низкая температура составляла 8 градусов тепла, а самая высокая – 38 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Температура воздуха 29 июля будет колебаться от 15 градусов выше нуля ночью до 33 градусов тепла днем

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29 июля в Луганской Народной Республике ожидается переменная облачность. В некоторых населенных пунктах возможны короткие осадки. Температура воздуха будет колебаться от 15 градусов ночью до 33 градусов тепла днем. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21:00 28 июля до 21:00 29 июля на территории Республики ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 28-33 градуса тепла, — говорится в сообщении.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 17-19 градусов выше нуля, днем – 31-33 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 15-17 градусов ночью и 29-31 градус выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 16-18 градусов тепла ночью до плюс 30-32 градусов днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU