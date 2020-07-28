В Луганске в честь 1032-летия Крещения Руси провели торжественное богослужение и крестный ход

28 Июль 2020 2020-07-28T22:05:38+03:00

Во главе крестного хода несли ковчег с частицей мощей равноапостольного князя Владимира

Изменить размер текста: A A

В честь 1032-летия Крещения Руси в центре Луганска в Свято-Владимирском кафедральном соборе прошло торжественное богослужение. Праздничную службу провел митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, а также клирики храмов городов и районов ЛНР.

— День памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и день крещения Киевской Руси является особым праздником для православной церкви. 1032 года тому назад совершилось это величественное историческое событие, когда святой равноапостольный князь Владимир обрел святую веру Христову, чем обусловил абсолютно другой путь исторического развития Руси, — сказал митрополит.

После литургии прошел крестный ход. Во главе него несли ковчег с частицей мощей равноапостольного князя Владимира.

— Сегодня священники сугубо молились о долгожданном и востребованном мире, — добавил митрополит.

По окончанию службы и крестного хода прихожан собора приглашали на праздничную трапезу, которую приготовили казаки в полевой кухне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс заявил о полном прекращении огня: всеобъемлющее перемирие должно начаться с 27 июля

Жители прифронтовых поселков не ждут чуда – они не верят в соблюдение противником «режима тишины» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU